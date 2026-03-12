Haberler

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, 100 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Büro Amirliği ekipleri 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine hareket geçti.

Takip başlatan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Yakalanan F.K. ve MK'nin üzerinde yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! İşte en yaşlı il

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Gelen veriler hayli vahim
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu

Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı isim bakan yardımcısı oldu
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

3-0'lık maça damga vuran kare!
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor