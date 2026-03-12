Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
İnegöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, 100 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Büro Amirliği ekipleri 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine hareket geçti.
Takip başlatan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.
Yakalanan F.K. ve MK'nin üzerinde yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadir İnci