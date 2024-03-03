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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

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Mudanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı, temini ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amiri ekiplerinin, uyuşturucu madde satışı, temini ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Sürdürülen çalışmalar neticesinde F.A'ya ait eve operasyon düzenlendi.

Ev de yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu öğütme aparatı ve halüsinasyon görmeye neden olan mantar ele geçirilirdi.

Operasyonda gözaltına alınan F.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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