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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 411 gram bonzai, kenevir ve uyuşturucu aparatlar ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Kurşunlu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen F.A'yı takibe aldı.

Şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda 411 gram bonzai, bir miktar bonzai yapımında kullanılan sıvı, 283 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir ve uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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