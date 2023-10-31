Bursa'da Unutulan Çanta Çalındı, Şüpheli Yakalandı

Bursa'da bir mağazada unutulan çantayı çalan Zeynep G., polis ekiplerince yakalandı. Çantanın içindeki 300 bin lira değerinde ziynet eşyası sahibine teslim edilirken, şüphelinin yanındaki köpek ile yaptığı hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, dün 12.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Kurnaz (34), ayakkabı almak için gittiği mağazada içerisinde 300 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantasını unutup, ayrıldı. Bu sırada mağazada müşteri olarak bulunan Zeynep G., çantayı fark etti. Bir süre köpeği ile ayakkabıları inceleyen Zeynep G., daha sonra unutulan çantayı çalıp, dükkandan çıktı.

Bu sırada çantasını unuttuğunu fark eden Merve Kurnaz, mağazaya geri döndü. Kurnaz'ın çantası bulunmayınca durum, polise bildirildi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirliği ekipleri, görüntülerden şüpheliyi tespit etti. Daha önce de köpek ile hırsızlık yaptığı belirlenen Zeynep G. yakalanırken, şüphelinin yanında bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası Zeynep G., 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.