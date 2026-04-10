Bursa'da "Oğul" oyunu sahnelendi

Bursa'da 'Oğul' oyunu sahnelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde, Arnavutluk'un 'Oğul' tiyatro oyunu başarılı bir şekilde sahnelendi. Fatos Berisha'nın yönettiği oyunda, ünlü oyuncular Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde, Arnavutluk'un "Oğul" oyunu sahnelendi.

Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenen, Florian Zeller tarafından kaleme alınan oyunu Fatos Berisha yönetti.

Oyunda Jozef Shiroka, Egla Ceno, Arjon Pulleja, Krist Lleshi, Endri Çela ve Viktor Zhusti gibi oyuncular karakter rollerini üstlendi.

Gecenin sonunda oyuncu kadrosu ve yönetmen, Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
