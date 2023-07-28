Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.