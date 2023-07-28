Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın fark edilmesi üzerine bu alana Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazöz, su tankerleri ve helikopterle yürüttükleri çalışma sonucu yangını büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.