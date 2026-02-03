Haberler

Yaralı motosiklet sürücüsüne yardım etmek yerine otomobilindeki hasara baktı

Bursa'da sinyal vermeden U dönüşü yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü yaralıya yardım etmek yerine aracındaki hasara odaklandı.

BURSA'da sürücüsünün sinyal vermeden U dönüşü yapmak istediği otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsünün yaralıya yardım etmek yerine aracındaki hasara baktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü, yol kenarında durduktan sonra sinyal vermeden U dönüşü yapıp, karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı yönden gelen motosiklet otomobile çarptı. Önce otomobilin ön kaportasının üstüne ardından da yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yerden kalkıp, olası bir yangın riskine karşı kontağı kapatan yaralı sürücü, kazanın şokuyla başındaki kaskı çıkarıp refüje doğru yürüdü. Otomobilinden inen sürücü ise yaralıya yardım etmek yerine aracındaki hasara baktı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

