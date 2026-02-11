Haberler

Uludağ yolunda kayan tuzlama aracı otomobile çarptı; 3 yaralı

Bursa'da Uludağ yolunda yaşanan buzlanma sonucunda tuzlama aracı, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da Uludağ yolunda buzlanma nedeniyle kayan tuzlama aracı, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Uludağ yolu Sarıalan mevkisinde meydana geldi. Yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne ait tuzlama aracı, Uludağ yönüne seyir halinde olan 34 RT 591 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil şarampole düşerken, araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
