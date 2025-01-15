Bursa'da Türk Halk Müziği Rüzgarı: Solistler Geçidi Konseri
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Solistler Geçidi' konserinde Anadolu'nun ezgilerini dinleyicilerle buluşturdu. Konser, yoğun bir ilgi gördü ve izleyiciler solistlere eşlik etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi" konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Orkestra ve solistler, Anadolu'nun ezgi ile türkülerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Seslendirilen eserlere izleyiciler zaman zaman eşlik etti.
Konser sonunda orkestra, solistler ve şef uzun süre ayakta alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel