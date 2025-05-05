Bursa'da 'Turan'a Doğru' Konseri Büyük İlgi Gördü

Bursa'da "Turan'a Doğru" programında Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç konser verdi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç sahne aldı.

Sanatçılar, "Ceddin Deden", "Türkiyem" ve "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" eserlerini seslendirdi.

Programa, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nurtaç Usta ile Ülkü Ocakları üyeleri yoğun ilgi gösterdi.