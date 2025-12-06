Bursa'da tur otobüsünün çarptığı otomobil ve manavda hasar oluştu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tur otobüsünün çarptığı otomobil ve manavda hasar oluştu.

İlçeye bağlı Piremir Mahallesi Teleferik Caddesi'nde 16 ZP 119 plakalı tur otobüsü park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle hareket etti.

Rampada geri hareket eden otobüs önce park halindeki 16 ANZ 152 plakalı otomobile, ardından yol kenarındaki manava çarparak durdu.

Otobüsün çarptığı otomobil ve manavda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.