Bursa'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlasında çalışan bir sürücü, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi ve sürücünün cesedi Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücünün daha önce de ailesinden iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.