Bursa'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlasında çalışan bir sürücü, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi ve sürücünün cesedi Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücünün daha önce de ailesinden iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Ümitalan Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Cevdet Yılmaz'ın kullandığı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün cesedi, incelemelerin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yılmaz'ın kızı Özlem Yılmaz ile torunu Huzeyfe Yavuz'un 2019 yılında Balıkesir'deki otobüs yangınında hayatını kaybettiği öğrenildi.