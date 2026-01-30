Haberler

Bursa'da Trafikte Tekmeli-Yumruklu Kavga

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da iki sürücünün trafikte yaptığı tartışma, tekme ve yumruklarla sonuçlandı. Olay, bir motokuryenin kask kamerası tarafından kaydedildi. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti.

BURSA'da trafikte tartışan 2 sürücünün tekmeli- yumruklu kavgası, bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Acemler mevkisi merkez istikametinde meydana geldi. Trafikte tartışan iki otomobil sürücüsü, araçlarından inerek birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada, seyir halinde olup, durumu fark eden motokurye ve çevredekiler tarafları sakinleştirip, kavgayı ayırdı. Olay, motokuryenin kask kamerasına yansırken; tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı