Bursa'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Cihan Özden'in kullandığı otomobil, Erdoğan Yeşilöz'ün aracıyla çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Cihan Özden (39) idaresindeki 34 KOS 024 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Harmanlı Mahallesi yakınlarında, aynı yönde giden Erdoğan Yeşilöz (38) yönetimindeki 06 AE 5388 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Özden ile aynı araçtaki Merve (34), Mila (6) ve Parla Özden (2) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.