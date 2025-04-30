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Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Çarpışan iki pikapta sürücüler ve yolcular yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ahmet Kongir (51) idaresindeki 35 BCD 563 plakalı pikap, Hamidiye Mahallesi Deveci Konak Yolu'nda karşı yönden gelen Seyit Ali Küçük idaresindeki 16 HBB 04 plakalı pikap ile çarpıştı.

Kazada Ahmet Kongir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Seyit Ali Küçük ile araçta bulunan Cihan Akpolat, Bayram Akkurt ve Barış Gücel yaralandı.

Yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / H. Çetin Güler - Güncel
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