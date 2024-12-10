Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yenişehir'den İznik ilçesi yönüne giden Hüseyin Ş'nin kullandığı 16 H 4730 plakalı otomobile, Bilecik istikametine seyreden Alev A.K. idaresindeki 26 AFV 175 plakalı otomobil çarptı.

Kavşaktaki trafik ışıklarında yaşanan kazanın ardından bölgeye ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücü Hüseyin Ş'nin yaralandığı kazada aynı araçtaki Serkan Yıldızhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Ş. ile Yıldızhan'ın, zeytin toplamak için bahçeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.