Bursa'da trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Motosikletin karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarpması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Murat Y. (48) idaresindeki 16 BGS 083 plakalı motosiklet, Mahmudiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Belgüzar Ö'ye (57) çarptı.
Kazada, sürücü ile Belgüzar Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Belgüzar Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel