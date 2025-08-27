Bursa'da Trafik Denetimlerinde 170 Sürücüye 319 Bin TL Ceza

Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 170 sürücüye toplam 319 bin 629 TL cezai işlem uygulandı. Emniyet ekipleri, trafik ve asayiş denetimlerine aralıksız devam ediyor.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde son bir haftada yapılan denetimlerde 170 araç sürücüsüne 319 bin 629 TL cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında hem trafik hem de asayiş denetimlerini sürdürüyor. Son bir haftadaki denetimlerde 462 kişi sorgulanırken, 508 kişiye GBT kontrolü yapıldı. Hakkında arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı. Trafik denetimlerinde kurallara uymayan 170 araç sürücüsüne toplam 319 bin 629 TL cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
