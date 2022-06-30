Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Adnan Yılmaz idaresindeki 16 N 4958 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen blok mermer yüklü tır, Bursa-Orhaneli kara yolunun Akçabük Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile annesi Fatma Yılmaz, araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince güçlükle araçtan çıkarılan ve öldükleri belirlenen anne oğulun cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. AA / Osman Sak - Güncel Güncel Haberler

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