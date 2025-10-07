Haberler

Bursa'da TIR Yangını: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Bursa'da TIR Yangını: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
Bursa'da seyir halindeki bir TIR'ın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. TIR, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

BURSA'da seyir halindeki TIR'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa'dan Gemlik yönüne seyir halinde olan 16 ATZ 509 plakalı TIR, saat 13.30 sıralarında Dürdane rampasındayken, motor kısmında alevler yükseldi. TIR'ı yol kenarına çekip, araçtan inen şoför, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi. Ancak yapamadı. Alevler TIR'ın ön kısmını sararken, o anlar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
