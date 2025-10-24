Haberler

Bursa'da TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
İznik ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförü Kadir Menteş hayatını kaybetti, yanındaki M.K. ağır yaralandı. Kazanın ardından jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

BURSA'nın İznik ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförü Kadir Menteş(27) hayatını kaybetti, yanındaki 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İznik-Yenişehir çevre yolu üzerinde meydana geldi. İznik istikametine seyir halinde olan Kadir Menteş yönetimindeki 26 AGZ 905 plakalı çimento yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada TIR şoförü Kadir Menteş olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki M.K.(23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayatını kaybeden Menteş ile yaralı M.K.'yı yaklaşık 2 saat süren çalışmayla TIR'ın çekici kısmında sıkıştıkları yerden çıkardı. Ağır yaralı M.K. kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden TIR şoförü Kadir Menteş'in cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar

1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

EuroLegue'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

