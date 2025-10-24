Bursa'da TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı

BURSA'nın İznik ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförü Kadir Menteş(27) hayatını kaybetti, yanındaki 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İznik-Yenişehir çevre yolu üzerinde meydana geldi. İznik istikametine seyir halinde olan Kadir Menteş yönetimindeki 26 AGZ 905 plakalı çimento yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada TIR şoförü Kadir Menteş olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki M.K.(23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayatını kaybeden Menteş ile yaralı M.K.'yı yaklaşık 2 saat süren çalışmayla TIR'ın çekici kısmında sıkıştıkları yerden çıkardı. Ağır yaralı M.K. kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden TIR şoförü Kadir Menteş'in cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.