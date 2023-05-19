Bursa'da, TIR'ın çarptığı yaya öldü

BURSA'da, TIR'ın çarptığı Ferhunde Küçükaydın (72), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokakta meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden ayrılan Ferhunde Küçükaydın'a, M.D. yönetimindeki 06 DKM 102 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Küçükaydın kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Küçükaydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçükaydın'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sürücü M.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.