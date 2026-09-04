İznik'te traktör-tır çarpışması: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde tır ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İznik-Orhangazi yolunda Y.K. (61) idaresindeki 45 ADZ 177 plakalı tır ile İbrahim Ö. yönetimindeki 16 H 8241 plakalı traktör çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü İbrahim Ö. araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan İbrahim Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü Y.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA