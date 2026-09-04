Haberler

İznik'te traktör-tır çarpışması: 1 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde tır ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde tır ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İznik-Orhangazi yolunda Y.K. (61) idaresindeki 45 ADZ 177 plakalı tır ile İbrahim Ö. yönetimindeki 16 H 8241 plakalı traktör çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü İbrahim Ö. araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan İbrahim Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü Y.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

Trump "Çok yakında" diyerek ülkenin can damarını işaret etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

Acun'un başı bu kez fena dertte: Survivor faciasına milyarlık dava

Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var

Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var
Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı

Yıldız ismin Ferrari'si asfaltı ağlattı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
“Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu

Kadınlara verdiği nasihat bomba! Erkekler bu duruma fena bozulacak

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı