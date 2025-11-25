Bursa'da TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Mezit Boğazı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan İbrahim K. (25) yönetimindeki 64 AAS 215 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.