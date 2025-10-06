Bursa'da TIR'a Arkadan Çarpan Hafif Ticari Araçta 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın dorsesiz TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne seyir halinde olan Kenan A. (45) idaresindeki 34 EJ 8710 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan Azem B. (40) yönetimindeki 16 ER 935 plakalı dorsesiz TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü Kenan A. ile yanında bulunan Çetin A. (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),