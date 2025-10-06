Haberler

Bursa'da TIR'a Arkadan Çarpan Hafif Ticari Araçta 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın dorsesiz TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın dorsesiz TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne seyir halinde olan Kenan A. (45) idaresindeki 34 EJ 8710 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan Azem B. (40) yönetimindeki 16 ER 935 plakalı dorsesiz TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü Kenan A. ile yanında bulunan Çetin A. (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Ertuğrul Doğan açıkladı: Hakemliği bitti, maç yönetemez

Flaş iddia: Hakemliği bitti, tekrar maç yönetemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.