Ters yöne giren otomobille kamyonet çarpıştı; araçta sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde ters yönde ilerleyen Mehmet C.'nin (49) kullandığı otomobil, kamyonetle çarpıştı. Otomobilde sıkışarak yaralanan Mehmet C. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Ters yönde ilerleyen Mehmet C. idaresindeki 16 BLS 313 plakalı otomobil ile Onur U.'nun (40) kullandığı 15 AAV 996 plakalı kamyonet çarpıştı. Mehmet C. araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Mehmet C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),