Bursa'da Ters Dönerek Kaldırıma Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak ters döndü. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırıma çarpıp ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi'nde Ö.A. (19) yönetimindeki 16 BCA 801 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan Ö.A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilden yoğun gaz kokusu gelmesi üzerine itfaiye ekipleri, olası bir patlama riskine karşı aracın gaz kaçağını giderdi.
Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.