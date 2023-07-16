Bursa'da tek katlı evde yangın çıktı, çift komşularının yardımıyla kurtuldu

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangın sırasında namaz kıldıkları öğrenilen çift, komşularının yardım çığlıkları sayesinde evden çıkarak kurtuldu.

Yangın saat 14.00 sıralarında kırsal Mahmudiye Mahallesi'ndeki İsmail Güner'e (65) ait tek katlı evde çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında evde maddi hasar oluşurken, yangın sırasında namaz kılan İsmail Güner ve eşinin, yangını fark etmediği, komşularının yardım çığlıkları üzerine evden çıktığı öğrenildi.İlk incelemeye göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, jandarma inceleme başlattı.