Bursa'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralarda - Haberler

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Bursa'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralarda

İhlas Haber Ajansı - Hasan Yalçın - Güncel
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Bursa'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralardaBURSA Bursa'da aracın arka camından sarkarak tehlike hareketler yapan çocuğu görenlerin yüreklerini ağıza getirdi.

Bursa'da küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralarda

BURSA Bursa'da aracın arka camından sarkarak tehlike hareketler yapan çocuğu görenlerin yüreklerini ağıza getirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin arka camını açarak tehlikeli hareketler yapan çocuğu görenlerin yüreği ağıza geldi. Vatandaşlar sürücüyü uyarmasına rağmen otomobil sürücüsünün umursamaz tavrı ise 'pes' dedirtti.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Yalçın - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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