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Bursa'da Tazminat İddasıyla Patronunu Vuran Çalışan Gözaltında

Bursa'da Tazminat İddasıyla Patronunu Vuran Çalışan Gözaltında
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Bursa'da İsmail S., eski patronu Hüseyin Bilgin'i tazminatını ödemediği gerekçesiyle bacaklarından vurdu. Olay, otobüs terminalinde yaşandı ve yaralı patron hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da İsmail S., otobüs terminalinde eski patronu Hüseyin Bilgin'i tazminatını ödemediği için vurduğunu söyledi. İsmail S.'nin, bacaklarından yaralanan patronunun başında beklediği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İsmail S., tazminatını ödemediği gerekçesiyle arasında husumet bulunan eski patronu Hüseyin Bilgin'in şehir dışına çıkacağını öğrendi. İsmail S., takip ettiği Hüseyin Bilgin'i terminale geldiği sırada, yanındaki pompalı tüfekle 3 el ateş ederek bacaklarından vurdu. İsmail S.'nin, yaralanan patronunun başında beklediği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Bilgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Gözaltına alınan İsmail S.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Ondan alacak tazminatım vardı, vermedi. Ben de onu takip ederek vurdum" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hüseyin Bilgin Güvenlik 3-sayfa Güncel Bursa Olay Suç

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