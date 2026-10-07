Haberler

Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi'nde Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü, Tayyare Kültür Merkezi'nde konser düzenledi. Konseri şef Noyan Bükülen yönetti; hicaz, hüzzam ve kürdilihicazkar eserler seslendirildi, sanatseverler uzun süre alkışladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından "Ses ve Saz Dünyamızdan Solistler Geçidi-Sezona Merhaba" konseri düzenlendi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Noyan Bükülen yönetti.

Gecede hicaz, hüzzam ve kürdilihicazkar makamlarından oluşan eserler, solistler ve koro tarafından seslendirildi.

Konserde solistler, "Güle Konmuş Bülbül Gibi Kalbim Neşeli", "Gönlüm Seher Yeli Gibi Daldan Dala Essem Diyor" ve "Gönlümün Şarkısını Gözlerinde Okurum" gibi eserleri yorumladı.

Sanatseverler tarafından şef, solistler, koro ve orkestra uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Milyonların dört gözle beklediği haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip

Devran döndü! Türkiye'ye ambargo koyan ülke şimdi İHA'lara talip
30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı! Değeri 75 bin dolar

30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş hazine çıktı
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Dananın kuyruğu kopuyor: TFF, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak

Türk futbolunda taşlar yerinden oynayacak! TFF resmen harekete geçti
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu

Fon soruşturmasında adı geçen iş insanı aracında ölü bulundu
Trafikte korna kavgası: Motosikletli kurye saldırıya uğradı

Bela resmen "geliyorum" dedi: Kornaya bastı, dehşeti yaşadı

Olaylı infazda yeni gelişme! ABD'de idam sonrası hayatta kalan Christa Pike'ın bilinci yerine geldi

Başarısız infazdan sağ çıkmıştı! Tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor