Tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklanıp öldürüldü

BURSA'da tartıştığı Maşallah T. (20) tarafından boğazından bıçaklanan Hamdullah Yaman (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Maşallah T. ile Hamdullah Yaman arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Maşallah T., Yaman'ı boğazından bıçakladı. Hamdullah Yaman kanlar içinde yere yığılırken, yardımına koşan çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yaman, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Maşallah T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı