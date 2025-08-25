Bursa'da Tarlada Yangın Kontrol Altına Alındı
Mustafakemalpaşa ilçesinde Kırsal Kösehoroz Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Kösehoroz Mahallesi yakınlarında tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Kaynak: AA / H. Çetin Güler - Güncel