Harmancık'ta Tarım Arazisinde Yangın
Bursa'nın Harmancık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İlçeye bağlı Çatalsöğüt mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Kaynak: AA