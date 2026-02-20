Haberler

Bursa'da tarihi eser operasyonu; 1 gözaltı

Bursa'da tarihi eser operasyonu; 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Antik Roma veya Bizans dönemine ait tarihi eserleri 100 bin dolara satmaya çalışan bir şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda bir lahit, obje, kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

BURSA'da Antik Roma ya da Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen lahit ile objeyi 100 bin dolara satmak isteyen şüpheli yakalandı.

Osmangazi ilçesinde bir kişinin, elinde bulunan tarihi eserleri 100 bin dolar karşılığında satmak istediği bilgisi sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında yapılan aramada, Antik Roma ya da Bizans Dönemi'ne ait olduğu belirtilen lahit ile obje ve 1 kurusıkı tabanca ile 1 bıçak ele geçirildi. Tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Hayranlarını kahreden haberi verdi!
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu