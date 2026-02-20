Bursa'da tarihi eser operasyonu; 1 gözaltı

BURSA'da Antik Roma ya da Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen lahit ile objeyi 100 bin dolara satmak isteyen şüpheli yakalandı.

Osmangazi ilçesinde bir kişinin, elinde bulunan tarihi eserleri 100 bin dolar karşılığında satmak istediği bilgisi sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında yapılan aramada, Antik Roma ya da Bizans Dönemi'ne ait olduğu belirtilen lahit ile obje ve 1 kurusıkı tabanca ile 1 bıçak ele geçirildi. Tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı