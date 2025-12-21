Bursa'da tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başköy Mahallesi'nde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak istediği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 42 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.