Haberler

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1014 Eser Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 1014 sikke ve obje ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı.

Bursa'da, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1014 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tarihi eser kaçakçılığı ve eserlerin usulsüz ticaretine ilişkin faaliyetlerin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir ikamet ve iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 774 sikke, 240 obje, 2 ruhsatsız tabanca, 137 fişek ve el telsizi ele geçirildi.

Yakalanan C.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar

İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.