Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: Mermer Heykel ve Gözyaşı Şişesi Ele Geçirildi

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: Mermer Heykel ve Gözyaşı Şişesi Ele Geçirildi
Güncelleme:
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta tarihi eser niteliğindeki mermer heykel ve gözyaşı şişesi bulundu. Araç sürücüsü İ.A. gözaltına alındı.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri İ.A. idaresindeki aracı takibe aldı.

Fiziki takibin ardından durdurulan araçta tarihi eser olduğu belirlenen mermer heykel ve gözyaşı şişesi bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
