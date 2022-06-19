Bursa'da tarihi binada yangın BURSA'da, 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. BURSA'da, 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yıldırım ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi Mecit Çıkmazı Sokak'ta, saat 07.00 sıralarında, tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın, başka binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 katlı bina, kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel Meydancık İtfaiye Güncel Haberler

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