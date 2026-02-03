Haberler

İnegöl'de rastgele ateş eden zanlı yakalandı

İnegöl'de rastgele ateş eden zanlı yakalandı
Güncelleme:
İnegöl ilçesinde tabancayla rastgele ateş eden 17 yaşındaki şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinin ardından yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancayla rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi 1. Kanarya Sokak'ta bir kişinin tabancayla rastgele ateş ettiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada şüpheli M.A'yı (17) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Bu arada şüphelinin sokakta koşarak ateş ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

