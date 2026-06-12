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Bursa'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş açılması sonucu Oğulcan D., karın bölgesinden 2 kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, polis yakalama çalışması başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tabancayla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Fatih Mahallesi Erten Sokak'ta Oğulcan D. ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Oğulcan D, karın bölgesinden 2 kurşunla yaralandı.

Ağır yaralanan Oğulcan D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, silahlı saldırıda kullanıldığı düşünülen tabancayla çok sayıda kovan bulundu.

Ekipler, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
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