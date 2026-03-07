Haberler

Tabancasını temizlerken sol bacağından yaralandı

Tabancasını temizlerken sol bacağından yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de Fatih Ş., evinde tabancasını temizlerken yanlışlıkla ateş alması sonucu sol bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumu iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Fatih Ş. (42), evinde tabancasını temizlerken yanlışlıkla ateş alması sonucu sol bacağından yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Sabri Demirci Çıkmazı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Fatih Ş., evinde ruhsatlı tabancasını temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu sol bacağından yaralandı. Yaralı, arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatih Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
Doktor, hastasının ölmeden 5 dakika önceki sözlerini unutamıyor: Bana 'Şükretmeyi' öğretti

Hastasının ölmeden 5 dakika önceki sözlerini unutamıyor