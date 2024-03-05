Bursa'da Süt Sağım Makinesinde Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde süt sağım makinesindeki elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Özge Eratan isimli genç kız, inekleri sağmak için ahıra girdiği sırada elektrik kablosunda meydana gelen kaçak sonucu akıma kapıldı. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan Eratan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde süt sağım makinesindeki elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Hisaraltı Mahallesi'nde Özge Eratan (18) inekleri sağmak için ahıra girdi.
Elektrik ile çalışan sağım makinesini açan Eratan, akım yüklü elektrik kablosunda meydana gelen kaçak sonucu akıma kapıldı.
Elektrik akımına kapılan Eratan'ı yerde hareketsiz halde yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık personeli, Özge Eratan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.