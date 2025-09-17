Haberler

Bursa'da Sürücüler Yoğun Trafikte Makas Attı
Güncelleme:
Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda yoğun trafiğe aldırış etmeyen 16 BAE 615 plakalı otomobil ile 16 YJ 043 plakalı hafif ticari aracın sürücüleri, makas atıp ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. O anlar, başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

