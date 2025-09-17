Haberler

Bursa'da Sürücüler Trafiği Tehlikeye Atarak Makas Attı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yoğun trafiğe aldırış etmeyen iki sürücü, araçlarıyla makas atarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BURSA'da yoğun trafiğe aldırmayan 2 sürücü, araçları ile makas atarak ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda yoğun trafiğe aldırış etmeyen 16 BAE 615 plakalı otomobil ile 16 YJ 043 plakalı hafif ticari aracın sürücüleri, makas atıp ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. O anlar, başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

