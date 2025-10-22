Bursa'da Sürücüler Ambulansa Yol Vermek İçin Fermuar Sistemi Oluşturdu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yoğun trafikte ilerleyen sürücüler, arkadan gelen ambulansı fark ederek araçlarını bariyerlere yaklaştırarak fermuar sistemi oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yoğun trafikte ilerleyen sürücüler, arkadan ambulansın geldiğini fark etti. Yolun sağına ve soluna manevra yapıp, araçlarını bariyerlere yaklaştıran sürücüler, ambulansın geçmesi için fermuar sistemi oluşturdu. O anlar, trafikte bekleyen başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel