Fermuar sistemiyle ambulansa 'hayat koridoru' açtılar
Bursa'da sürücüler, yoğun trafikte ambulansa yol vermek için şeritleri açarak 'hayat koridoru' oluşturdu. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Osmangazi ilçesi Ankara Yolu üzerindeki yoğun trafikte, ambulansın sirenini duyan sürücüler, sağduyulu davranarak araçlarını uygun şekilde konumlandırdı. Şeritlerin kontrollü biçimde açılmasıyla, ambulans için geçiş koridoru oluşturuldu. Sürücülerin fermuar sistemini nizami şekilde uygulaması sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden ilerleyişini sürdürürken, oluşturulan 'hayat koridoru' cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı