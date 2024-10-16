Bursa'da Sürücü Kamyonun El Frenini Çekerek Kazayı Önledi

BURSA'da, bir sürücünün hareket eden kamyonunun peşinden koşup binerek el frenini çekip park halindeki otomobile ramak kala durdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ekim'de, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonunu 12'nci Çınar Sokak'ta çalışır halde bırakan sürücü, el frenini çekmeden araçtan indi. Bir süre sonra hareket eden kamyonu fark eden çevredekiler kamyonu durdurmaya çalışıştı. Sürücü koşup aracına binerek el frenini çekip park halindeki otomobile çarpmadan son anda dururdu. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK -Kamera: BURSA,