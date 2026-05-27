Bursa'da sulama göletine giren genç boğuldu
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için sulama göletine giren 19 yaşındaki Mustafa Çindan boğularak hayatını kaybetti. Dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşılan genç için soruşturma başlatıldı.
İlçeye bağlı Aktaş Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla sulama göletine giren 19 yaşındaki Mustafa Çindan, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gölette arama yapan dalgıç polisleri, bir süre sonra gencin cansız bedenine ulaştı.
Cenaze, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emin Alper