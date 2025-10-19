Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı
Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olan bir suç örgütüne mensup 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, elebaşılığını firari Uğurcan G'nin yaptığı örgütle ilgili olarak Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarına yönelik elebaşılığını firari Uğurcan G'nin yaptığı suç örgütü üyelerinin Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.
Şüpheliler, Bursa merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.